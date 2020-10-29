29 октября 2020

Минкульт выселяет арендаторов из Дворца пионеров в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Усадьба Харитонова-Расторгуева. Екатеринбург
Усадьбу Харитонова-Расторгуева готовят для крупного инвестора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК, подчиняется Минкультуры РФ) начинает освобождать усадьбу Харитонова-Расторгуева, которую в советское время занимал Дворец пионеров и школьников, от арендаторов помещений. Как следует из письма АУИПИК в адрес одного из них, это связано с поиском крупного инвестора, который вложится в реконструкцию комплекса.

Усадьба Харитонова-Расторгуева, признанная объектом культурного наследия, закреплена за АУИПИК. Агентство разработало проект ремонтных работ в усадьбе, стоимость которых оценивается в примерно 500 миллионов рублей. «Масштабная реставрация [объекта] за счет федеральных средств невозможна ввиду бюджетных ограничений», — указано в документе, имеющемся в распоряжении URA.RU.

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Также в письме говорится, что сейчас АУИПИК работает на «создание инвестиционной привлекательности объекта». «В целях создания условий для привлечения частных инвестиций <…> АУИПИК ведется работа по освобождению зданий объекта культурного наследия от арендаторов и ссудополучателей», — указано в документе. Само ведомство также переезжает в другое место — на проспект Ленина, 52а.

Помимо общественных и коммерческих организаций, площади усадьбы Харитонова-Расторгуева занимает Городской дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии». Источники URA.RU отметили, что мэрия пока не получала от АУИПИК подобных сообщений. Городские власти, по словам собеседников агентства, не рассматривают возможность полного переезда дворца творчества в другое место. В уральском филиале АУИПИК пока не ответили на запрос URA.RU.

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