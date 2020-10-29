29 октября 2020

Еще одна европейская страна возобновила авиасообщение с Россией

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания nord star
Австрия возобновила регулярное сообщение с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Австрия возобновила регулярное авиасообщение с Россией. Рейсы будет выполнять авиакомпания Austrian Airlines. Об этом сообщила официальный представитель перевозчика Таня Грубер.

«С 29 октября в Россию будут летать два рейса в неделю: в понедельник и четверг», — передает слова Грубер «Национальная служба новостей». Отмечается, что пассажирам нужно соблюдать требования российских и австрийских властей о правилах въезда на территорию стран. Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 195 и Airbus A319 между венским аэропортом Швехат и Домодедово.

Из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное авиасообщение с другими странами с 27 марта. С 1 августа Россия приступила к постепенному восстановлению полетов за рубеж. Ранее сообщалось, что с 17 сентября «Аэрофлот» начал осуществнять полеты в Австрию. Однако выполнялись лишь коммерческие рейсы и перелеты в целях репатриации, отмечает ТАСС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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