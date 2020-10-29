В России могут отказаться от установки «умных» счетчиков

Представители энергосбытовых компаний призвали отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По их мнению, это приведет к слишком большим расходам. Предложения по изменению законодательства уже направлены в Госдуму.
«Стоимость этой программы в части многоквартирных домов, по самым скромным оценкам, составляет от 630 млрд до 1,1 трлн рублей», — цитируют «Известия» начальника департамента развития розничного рынка и сетей ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерия Жихарева.
Чтобы снизить затраты, бизнес предложил следовать такому принципу: если менять приборы в доме, то либо все на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования. В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний подчеркнули, что поголовная установка таких приборов совершенно невыгодна, а издержки куда выше экономии. Депутаты рассмотрят предложения бизнеса и направят их в профильные ведомства.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года вышедшие из строя счетчики электроэнергии должны за свой счет менять на новые поставщики электроэнергии. А с 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «умными». Исполнительный директор предприятия «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева заявила, что «умные» счетчики избавят россиян от необходимости сдавать показания с приборов учета электроэнергии каждый месяц, пишет «
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