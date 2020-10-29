В Кургане появились два новых арт-объекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана.
«Обновленные городские пространства продолжают наполнять новыми интересными объектами», — рассказали в пресс-службе. Арт-объекты появились в одном из скверов города и на набережной.
В Шахматном сквере появилась большая скамья, которая напоминает пьедестал. Там же установили беседку для игры в шахматы и новые скамейки. На набережной появился арт-объект «Журавли». В ближайшее время под основание скульптуры планируется уложить брусчатку
Арт-объект «Журавли» изготовили в мастерской «Ковка-дизайн». Данная фирма ранее создала фигуру коня, которая напугала некоторых местных водителей, но спустя время привлекла внимание желающих сфотографироваться.
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