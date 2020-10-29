29 октября 2020

В Кургане появились новые арт-объекты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скамейка в сквере по улице Карла Маркса. Курган , сквер, скамейка, улица карла маркса
Мэрия Кургана рассказала о новых инсталляциях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане появились два новых арт-объекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана.

«Обновленные городские пространства продолжают наполнять новыми интересными объектами», — рассказали в пресс-службе. Арт-объекты появились в одном из скверов города и на набережной.

В Шахматном сквере появилась большая скамья, которая напоминает пьедестал. Там же установили беседку для игры в шахматы и новые скамейки. На набережной появился арт-объект «Журавли». В ближайшее время под основание скульптуры планируется уложить брусчатку

Арт-объект «Журавли» изготовили в мастерской «Ковка-дизайн». Данная фирма ранее создала фигуру коня, которая напугала некоторых местных водителей, но спустя время привлекла внимание желающих сфотографироваться.

Скамейка в сквере по улице Карла Маркса. Курган
Необычную скамью установили в Шахматном сквере
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Арт-объект «Журавли» появился на набережной
Фото: администрация Кургана

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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