29 октября 2020

Найден новый симптом коронавируса. Он уже 25-й

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С начала пандемии врачи зафиксировали уже 25 симптомов нового вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученые Международной лиги дерматологических сообществ обнаружили новый необычный симптом проявления коронавирусной инфекции — воспаление пальцев ног. С начала пандемии, согласно открытым источникам, различные группы врачей зафиксировали уже 25 симптомов нового вируса.

«Исследования Международной лиги дерматологических обществ и Американской академии дерматологии показали, что у некоторых пациентов было обмороженное воспаление на ногах, иногда продолжающееся месяцами», — сообщает издание The Telegraph. По информации ученых, симптом пропадает в течение нескольких недель после выздоровления. Однако в некоторых случаях требуется вмешательство врачей.

Вместе с другими проявлениями, воспаленные пальцы стали 25 симптомом, который может говорить о заболевании коронавирусом. Ранее ученые фиксировали у заразившихся потерю обоняния и вкуса, кожную сыпь, волдыри, геморрагические пятна различной величины, воспалительные узелки и бляшки.

Кроме того, у пожилых пациентов наблюдались помрачение сознания, конъюнктивит, тахикардия и снижение артериального давления. У больных панкреатитом на фоне вируса фиксировали увеличение сахара в крови. У детей такими симптомами являлись лихорадка, диарея и рвота.

Также к коронавирусу относили такие проявления, как грибок, кандидоз и другие патологические состояния во рту, ноющую боль в ногах, различные неврологические симптомы, энцефалопатию, боли в мышцах, повышенную утомляемость и поражение слизистой горла.

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© Служба новостей «URA.RU»
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