Армения призвала армию России в Карабах

Разобраться с конфликтом в Нагорном Карабахе могут помочь российские солдаты. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — цитирует Пашиняна ТАСС. По мнению премьера, главной проблемой такого пути решения является необходимость его одобрения всеми конфликтующими сторонами.
Кроме того, политик призвал Европу активнее участвовать в разбирательстве. Пашинян считает, что больше усилий со стороны ЕС помогут прекратить турецкую поддержку Азербайджана.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября после взаимного обвинения Армении и Азербайджана в нападениях. За это время страны несколько раз договаривались о прекращении огня, однако соглашения нарушались.
26 октября стало известно, что на войну отправится и жена Пашиняна Анна Акопян, пишет «
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