Армения призвала армию России в Карабах

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День танкиста в Нижнем Тагиле. Екатеринбург, военная техника, бронетехника, армия россии, военный парад, танк
Никола Пашинян считает, что российские миротворцы могли бы помочь в Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Разобраться с конфликтом в Нагорном Карабахе могут помочь российские солдаты. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — цитирует Пашиняна ТАСС. По мнению премьера, главной проблемой такого пути решения является необходимость его одобрения всеми конфликтующими сторонами.

Кроме того, политик призвал Европу активнее участвовать в разбирательстве. Пашинян считает, что больше усилий со стороны ЕС помогут прекратить турецкую поддержку Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября после взаимного обвинения Армении и Азербайджана в нападениях. За это время страны несколько раз договаривались о прекращении огня, однако соглашения нарушались.

26 октября стало известно, что на войну отправится и жена Пашиняна Анна Акопян, пишет «Утро.ру». При этом военные эксперты заявляют, что Армения терпит поражение в Карабахе, уточняют «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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