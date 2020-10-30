Самой высокой иммунной прослойкой к коронавирусу, необходимой для формирования коллективного иммунитета, обладают шведы. Именно эта страна может первой победить коронавирус. Таким мнением поделился специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Я думаю, что Швеция первая, кто выйдет на уровень 60-70% иммунной прослойки, там просто некому будет болеть, все переболеют», — цитирует Жемчугова РИА «Новости». По его словам, данный показатель является признаком окончания эпидемии.
Врач отметил необычный для других стран опыт Швеции в период пандемии. Он рассказал, что страна, по сути, «отпустила вирус на свободу», что позволило быстро достичь требуемой иммунной прослойки. В этом, по словам Жемчугова, шведам помогла уверенность в собственной медицине и запасе необходимых для лечения вируса аппаратов, кислорода и реанимационных палат.
Ранее академик РАН Арег Тотолян заявил о том, что иммунная прослойка россиян в половине регионов выросла в два раза по сравнению с июньскими данными. По словам врача, которые приводит агентство VSE42.RU, в исследованиях приняли участие более 74 тысяч волонтеров в 26 регионах России.
Подписывайтесь на URA.RU в