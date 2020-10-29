Текслер сокращает элиту челябинской «Единой России»

Алексей Текслер меняет структуру партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер, секретарь регионального отделения «Единой России», меняет структуру партии. Вместо восьми межмуниципальных координационных советов (МКС) ЕР их будет четыре. Решение принято на заседании президиума партии 30 октября. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор, первый заместитель секретаря президиума партии Анатолий Векшин.

«МКС будет четыре: Челябинский, Магнитогорский, Северный и Южный. Решения по руководителям МКС будут приняты позже», — сообщил URA.RU Векшин. По словам вице-губернатора, такое изменение принято по аналогии с управлением областью. «Есть два профильных вице-губернатора: Станислав Мошаров, отвечающий за север области, и Евгений Голицын — за юг. Челябинск и Магнитогорск губернатор курирует сам», — пояснил Векшин.

Для Магнитогорска решено сделать отдельный МКС, как для второго по величине города области. Сейчас в структуре партии существует восемь МКС: «Северный», «Южный», «Восточный», «Челябинский», «Центральный», «Юго-западный», «Юго-восточный» и «Горнозаводский».