Жительницу Екатеринбурга будут судить за сводничество геев

Суд по вменяемой девушке статье станет первым для Екатеринбурга скриншот эфира телеканала «Дождь»

Создательница паблика «Радужный Екб | ЛГБТ Знакомства» попала под административное преследование за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В социальной сети «ВКонтакте» 20-летняя екатеринбурженка вела тематическую группу, где все желающие могли разместить анкеты, включая несовершеннолетних.

О возбужденном административном деле девушка, представившаяся Элис, рассказала в эфире телеканала «Дождь». Дело считается прецедентом в Екатеринбурге. Ранее в городе за пропаганду сексуальных отношений в интернете еще никого не преследовали. «Паблик был опасен тем, видимо, что я знакомила одних людей с другими. Но это делала не я, а они самостоятельно знакомились друг с другом. В паблике не было рекламы, никакой контент платно не рекламировался», — сказала в эфире девушка. По ее словам, в группе и анкетах не было никаких лозунгов, и она не предназначалась конкретно для подростков — это было место для знакомств любых гомосексуалов. Сейчас паблик, в котором было около 400 человек, удален.

По вмененному административному протоколу (ст. 6.21, п. 2 КоАП РФ) максимальное наказание, которое грозит девушке — 100 тысяч рублей. «Это для суда абсолютно новая статья. Так как первый случай в Екатеринбурге. Я не особо испугалась, потому что мне и раньше угрожали за паблик. Я привыкла к тому, что очень много угроз летело. Просто мне жалко людей, которые пишут мне гневные комментарии, хотя их мало, по сравнению с поддерживающими. Как к детям к ним относишься. Они заходят пооскорблять, видимо, это интереснее для них чем все остальное в жизни», — заявила девушка. Добавив, что освещать такое важно, и она не собирается закрывать страницу в Instagram.

Согласно составленному протоколу, с августа 2014 года по июль 2020-го, создательница сообщества разметила анкеты несовершеннолетних в паблике. Этим она и осуществила пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.