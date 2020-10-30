Прокуратура накажет виновных в выписке из волгоградской больницы умирающего 87-летнего ветерана. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
«Прокуратура начала проверку из-за выписки умирающего 87-летнего труженика тыла», — сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на представительницу надзорного ведомства. По ее словам, поводом для проверки послужили многочисленные публикации произошедшего в СМИ.
Об инциденте сообщила дочь ветерана Галина Курапова. По ее словам, отец попал в госпиталь 21 октября с пневмонией и коронавирусом. Однако врачи вместо реанимации посадили его в инвалидное кресло и вывезли на улицу. Там ветеран скончался.
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