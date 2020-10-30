Силовики накажут виновных в выписке умирающего ветерана. Видео

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Машина скорой помощи. Курган, инвалидное кресло
Врачи посадили ветерана в инвалидное кресло и вывезли на улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Прокуратура накажет виновных в выписке из волгоградской больницы умирающего 87-летнего ветерана. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

«Прокуратура начала проверку из-за выписки умирающего 87-летнего труженика тыла», — сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на представительницу надзорного ведомства. По ее словам, поводом для проверки послужили многочисленные публикации произошедшего в СМИ.

Об инциденте сообщила дочь ветерана Галина Курапова. По ее словам, отец попал в госпиталь 21 октября с пневмонией и коронавирусом. Однако врачи вместо реанимации посадили его в инвалидное кресло и вывезли на улицу. Там ветеран скончался.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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