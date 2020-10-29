В Челябинске упавшее дерево придавило девочку

В Челябинске упавшее дерево сломало ребенку руку и ногу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по факту халатности из-за дерева, которое 28 октября упало на 8-летнюю девочку. Ребенка после этого увезли в реанимацию с переломами руки и ноги, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

«Травмы были получены девочкой при падении дерева во дворе одного из домов Советского района областного центра. По результатам проверки, следователем СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — заявили сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе должностные лица, отвечающие за своевременный спил деревьев. «Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления», — добавили в ведомстве.