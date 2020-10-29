29 октября 2020

Свердловчанке в стоматологии спилили зубы и выгнали из клиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматология, зубы, медицина, отбеливание, челюсть, врач
Несколько приемов свердловчанке точили зубы для протеза, но так и не закончили Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Красноуральске местная жительница Елена Жолобова больше месяца ходит со сточенными зубами. Врач Красноуральской стоматологической поликлиники после конфликта отказалась устанавливать протезы. Об этом URA.RU рассказала сама пострадавшая.

Инцидент произошел 13 октября в один из приемов, когда происходила примерка заготовок, в процесс которой врач постепенно стачивала зубы, чтобы подогнать их под протезы. Она хамила пациентке и роняла инструменты на пол. «После замечания, врач сказала мне, что не будет ничего доделывать и потребовала, чтобы я покинула помещение и забирала деньги. Мне спилили два жевательных зуба», — рассказала Жолобова. По ее словам, в клинике ей вернули 4200 рублей, заплаченных за услугу. Выписку из медкарты пациентке вернули только 30 октября, до этого ссылались на утерю документов.

Жолобова обратилась в частную стоматологию, но там ей отказали в лечении, так как не готовы переделывать за другими врачами. Пациентке пришлось вернуться в госклинику — она опасалась воспаления, так как временных коронок ей не поставили.

«Сейчас идет разбирательство внутри поликлиники. Я эту ситуацию расследую по поводу того, что пациентка добровольно отказалась от нашей поликлиники и выбрала другую», — заявила в беседе с URA.RU заведующая государственной стоматологической поликлиникой Наталья Беляева. В свердловском минздраве рассказали URA.RU, что к ним пока никто не обращался. «Как только пациент обратится, мы обязательно проведем проверку» — сообщили в ведомстве.

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