Инцидент происходил в рабочем кабинете главы Мегиона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат думы Мегиона Лечи Арсаев устроил потасовку в кабинете главы города Олега Дейнеки с предпринимательницей Анитой Анисян на почве бизнес-конфликта. Об этом URA.RU сообщила сама пострадавшая.

Конфликт возник из-за того, что Анисян отказывалась подписывать акт выполненных работ по ремонту кровли и крыши в одном из домов Мегиона по улице Ленина, где фирма Арсаева является подрядчиком. «Я выполняю функции стройнадзора, в этом доме ремонт до конца еще не выполнен. Когда я во время встречи заявила об этом, то Арсаев разозлился и несколько раз ударил меня. При этом он кричал: «Я твой Кадыров», — описывает ситуацию Анисян. По словам женщины, в результате потасовки она получила сотрясение мозга и написала жалобу в полицию.

Арсаев в разговоре с URA.RU заявил, что не применял физическую силу в отношении Анисян. «Я лишь бросил в ее сторону документы. Считаю, что она предвзято ко мне относится и непонятно на каких основаниях отказывается принимать работы. Никаких слов про Рамзана Кадырова я не говорил», — прокомментировал депутат.

Глава Мегиона рассказал журналисту агентства, что пригласил Арсаева и Анисян для разрешения конфликта. «Время идет, и с этим домом нужно что-то решать. Они вроде даже договорились, что в понедельник комиссионно поедут его обследовать. Я отвлекся на телефонный разговор и работу с документами, когда увидел, что они начали ругаться и произошла какая-то потасовка. Я не видел, что конкретно произошло. Но после случившегося попросил Арсаева удалиться из кабинета», — прокомментировал Дейнека. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО на момент публикации материала не удалось.