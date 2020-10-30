Медведев пообещал раздать лекарство от коронавируса бесплатно

Препарат Авифавир для лечения коронавируса будет бесплатным. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Просто, чтобы этот препарат выделялся, как жизненно необходимый», — сказал Медведев. По его словам, в методические рекомендации Минздрава уже внесены изменения, согласно которым пациенты, которые лечатся амбулаторно могли получать Авифавир за счет государственных средств. Он подчеркнул, что это исключительно важно, пишет «Комсомольская правда».
Также Зампред Совета безопасности отметил сложности с обеспечением лекарствами от коронавируса, пишут РИА «Новости». Он заявил, что в целом ситуация контролируется, но власти должны уделить этой проблеме внимание. Из российских аптек пропал жизненно важный препарат «Клексан» на основе эноксапарина натрия. Дефицит связывают с тем, что его используют при лечении COVID-19. В рамках программы по бесплатному лечению врачей «красной зоны» российских медиков, заразившихся коронавирусом, обеспечат препаратом «Арепливир» бесплатно, передает «Национальная служба новостей».
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