29 октября 2020

Умершим от коронавируса челябинским медикам установят памятник

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала пандемии в Челябинской области от коронавируса скончались 22 медика Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области появится мемориальный камень, посвященный умершим от коронавируса врачам. Установят его на территории новой инфекционной больницы, которую намерены открыть в Малой Сосновке в начале ноября. Об этом на брифинге 30 октября заявила первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

«Такое предложение прозвучало от депутатов Челябинской области. Мы решили установить памятный камень в честь медиков, которые отдали свои жизни в борьбе с коронавирусом, в новой инфекционной больнице Челябинска», — заявила Гехт.

К этому дню в Челябинской области скончались от коронавирусной инфекции 22 медицинских работника в ходе выполнения своих рабочих обязанностей. Для многих из них коронавирус был сопутствующим заболеванием, однако некоторые умерли от коронавирусной пневмонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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