В челябинском районе сорвали смену власти

Евгений Киршин сохранит пост главы района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Евгений Киршин сохранит свою должность на выборах 2 ноября. Спикер райсобрания Николай Рудаков на заседании президиума челябинской «Единая Россия» 30 октября пообещал оказать поддержку Киршину, хотя ранее выступал против его переизбрания.

«На сессии 2 ноября депутаты должны выбрать главой Киршина или руководителя одного из комитетов администрации района Александра Степанова. Их кандидатуры одобрила конкурсная комиссия. Областные власти поддерживают Киршина. У Рудакова ранее был конфликт с Киршиным, и были опасения, что собрание депутатов откажется поддержать действующего главу», — рассказал URA.RU источник в резиденции губернатора.

После ряда консультаций в районе конфликт удалось уладить. На заседании президиума 30 октября Рудаков пообещал, что партийная фракция в собрании проголосует за Киршина. Вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий район, подтвердил, что на президиуме партии обсуждался этот вопрос. «Президиум поддержал кандидатуру Киршина, Рудаков принимал участие в заседании», — пояснил URA.RU Мошаров, воздержавшись от других комментариев

Связаться с Рудаковым и Киршиным не удалось. По данным URA.RU, с главой района также была проведена беседа. «От него потребовали пересмотреть взаимоотношения с местными элитами и не допускать конфликтов», — сообщил источник в «ЕР».

До конца года в половине городов и районов области пройдут выборы глав. Весь процесс лично контролируется челябинским губернатором Алексеем Текслером. Именно с ним согласовываются все кандидатуры.