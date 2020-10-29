На благотворительном вечере «Екатерининская ассамблея» разыграют наградные часы императора Николая II и футболку с автографами игроков сборной России по футболу, участвовавших в чемпионате мира 2018 года. Как сообщили URA.RU организаторы ассамблеи, эти лоты — среди первых, поступивших на аукцион.
Футболку представил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов. «„Уральские авиалинии“ бережно хранили ее в музее, чтобы на благотворительном вечере она принесла радость ее обладателю, а полученные средства помогли детям», — рассказали организаторы вечера. А наградные золотые часы его императорского величества (1907—1908 гг.) выставил на аукцион директор ООО «Малышева 73» Игорь Заводовский.
«Женские золотые часы самой известной в России часовой марки „Павел Буре“ изготовлены по заказу его императорского величества. <…> На лицевой крышке часов изображен государственный герб, который устанавливался для награждений к юбилею „300 лет дома Романовых“», — говорится в описании лота.
В 2020 году в аукционе также участвует актриса Ингеборга Дапкунайте. Она дарит сертификат на посещение спектакля «Разбитый кувшин» Театра Наций. «Лот включает в себя приглашение на спектакль на 2 персоны, а также возможность после его окончания прогуляться за кулисами Театра Наций в кампании актрисы, выпить бокал шампанского, получить фото на память и фирменную программку с ее автографом», — поделились организаторы.
«Екатерининская ассамблея» пройдет в столице Урала 4 декабря. Билет на аукцион с участием бизнесменов, общественников и первых лиц региона будет стоить 40 тысяч рублей. Благополучатель собранных на аукционе средств в этом году — Верхнепышминская школа-интернат для детей с нарушениями зрения имени Мартиросяна. Для ремонта медицинского отделения и покупки специального оборудования ей нужно 16 миллионов рублей. Если собранная сумма превысит этот барьер, благотворители передадут оставшиеся средства организациям, занявшим второе и третье места в рейтинговом голосовании, — местной организации «Благое дело» и московскому фонду «Подари жизнь».
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