Курганский врач объяснил, чем коронавирус опасен для онкобольных

Из-за коронавируса курганские онкобольные не могут пройти курс химиотерапии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Коронавирус не дает лечить курганцев, болеющих раком. Назначить курс химиотерапии медики не успевали, и пациент мгновенно заражался коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал врач, который не готов раскрывать свое имя, опасаясь потерять работу.

Врач рассказал о лечении онкобольных, когда в медучреждении еще проводилась плановая госпитализация, которая сейчас отменена. «Из-за пандемии поступающие на лечение пациенты должны были пройти трехдневное тестирование. Они госпитализировались, вроде, отрицательные, но позднее все равно выявлялись положительные. Мы начинали их заново тестировать и опять находились новые больные с коронавирусом. Проводить терапию от онкологии такому пациенту — большой шанс, что он не перенесет ее и погибнет. Это очень тяжело», — отметил медик.

С его слов, бывали ситуации, когда пациентов выписывали из горбольницы №2 с отрицательным тестом на коронавирус, они поступали в отделение для онкобольных, медики брали тест, а там заново обнаруживался COVID. При этом врачи не могли понять — это было повторное заражение или ложно-отрицательный тест. В любом случае проводить химиотерапию было невозможно. «Сейчас пациентам рекомендуют потерпеть. Мы можем хоть сегодня загрузить все отделение, но тогда вспышка такая будет, что я не знаю, кто ее потушит», — пояснил врач.

URA.RU направило запросы в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

В конце сентября медики заявляли о необходимости частично закрыть медучреждения. С их слов, во многих отделениях зафиксированы вспышки коронавируса.