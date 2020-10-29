29 октября 2020

Медик рассказал об ужасах работы в больнице в пандемию. «Пациенты бросаются на врачей с кулаками»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, защитный костюм, приемный покой, врачи, медики, covid19
По словам врача, в тюменских больницах из-за пандемии колоссальные перегрузки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за коронавируса фактическая нагрузка на медперсонал тюменских больниц увеличилась в несколько раз, доплату за работу с ковид-пациентами платят не всем, а врачи из-за огромного потока пациентов фактически, живут в поликлиниках. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из тюменских медиков.

«Я работаю рентегонологом. Могу сказать, что нагрузка на врачей выросла колоссально. Бывает, что не хватает маоск, антисептиков. А то, что творится сейчас в медучреждениях — это просто ужас! Медики действительно, в прямом смысле, живут на работе. Пациенты нервничают. Уже бывали случаи, что пациенты бросаются на врачей с кулаками. Просто не выдерживают нервы», — пояснил агентству медик на условиях анонимности.

Он добавил, что врачам и медсестрам, которые работают с зараженными в красной зоне, начисляют допвыплаты. Остальным медикам, которые работают за ее пределами, тоже положены доплаты. «Например, положена доплата за контакт с ковид-пациентом. Также медикам должны выплачивать компенсацию в случае заражения COVID на работе. Но дело в том, что ни то, ни то — практически недоказуемо. Тебе всегда могут сказать, что ты заразился за пределами больницы. А доказать обратное ты не сможешь», — пояснил URA.RU собеседник.

Агентством направлен запрос в региональный оперативный штаб с просьбой разъяснить порядок назначения выплат медикам, заразившимся коронавирусом на работе. Также запрошена информация о том, сколько медработников в Тюменской области получили такие выплаты с начала пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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