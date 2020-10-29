29 октября 2020

Свердловских студентов отправят на борьбу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, серебренников александр, карлов андрей
Андрей Карлов требует составить поименные списки студентов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов потребовал направить студентов, которые учатся в медицинских вузах Екатеринбурга и Свердловской области, в коронавирусные больницы. Копия распоряжения есть в распоряжении URA.RU, документ подписан 30 октября.

Требование Карлова относится к студентам, которые получают образование по договорам о целевом обучении, то есть их учебу оплачивают муниципалитеты. В письме на имя ректора Уральской государственной медицинской академии Ольгу Ковтун министр требует предоставить «пофамильный список ординаторов с указанием специальности, вида бюджета, контактных данных». Требуется также указать, готов ли студент устроиться на работу в больницу.

Всего Карлов требует мобилизовать 372 ординатора: 261 для больниц со взрослыми пациентами и 111 для детских больниц. Больше всего персонала требуется ЦГБ №2 имени Миславского (21 человек), горбольнице №1 Нижнего Тагила и ГКБ №14 Екатеринбурга (по 20 человек).

Ректора Уральской государственной медицинской академии Ольга Ковтун не ответила на звонок URA.RU. Телефон министра здравоохранения Андрея Карлова недоступен. Агентство направило запрос в региональный оперштаб

Ординаторы — врачи, которые учатся в медицинских вузах на кафедрах последипломного образования и проходят обучение на клинических базах в лечебно-профилактических учреждениях. Ординатор под контролем может дежурить, выполнять обходы больных, врачебные процедуры, назначать лечение, вести истории болезни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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