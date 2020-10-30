В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла и наводнение. Около двух десятков домов в городе Измире разрушены.
«Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Сеферихисар в Измире», — передает телеканал NTV. В регион направили спасателей. Агентство «Анадолу» сообщает, что из-под обломков вытащили трех человек. На данный момент известно о разрушении 20 зданий, пишет ТАСС.
Землетрясение спровоцировало наводнение. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что поврежденные здания рушатся. Улицы города превратились в бурные реки. В воде плывет мебель и различные обломки. Также с пристани в море унесло несколько лодок.
Обновлено в 19.17
В Измире могут находиться около 100 российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
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