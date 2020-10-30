Турцию после землетрясения накрыло цунами. Видео

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В Турции произошло мощное землетрясение Фото: страница isakyeniton в Instagram

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6 балла и наводнение. Около двух десятков домов в городе Измире разрушены.

«Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Сеферихисар в Измире», — передает телеканал NTV. В регион направили спасателей. Агентство «Анадолу» сообщает, что из-под обломков вытащили трех человек. На данный момент известно о разрушении 20 зданий, пишет ТАСС.

Землетрясение спровоцировало наводнение. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что поврежденные здания рушатся. Улицы города превратились в бурные реки. В воде плывет мебель и различные обломки. Также с пристани в море унесло несколько лодок.

Обновлено в 19.17

В Измире могут находиться около 100 российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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