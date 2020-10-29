29 октября 2020

Московские ревизоры уезжают из Кургана

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Ревизоры Минздрава 31 октября уезжают из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Сегодня московская комиссия из состава представителей Минздрава и Росздравнадзора РФ работает в Кургане последний день. Вечером будут подведены итоги, а завтра ревизоры уедут из города рано утром. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики региона.

«Сегодня состоится подведение итогов визита. Окончание работы представителей на территории Курганской области намечено на 30 октября», — говорится в ответе пресс-службы областного правительства.

Сегодня комиссия встречалась с руководством инфекционного госпиталя. А накануне состоялась встреча с медиками Курганской областной больницы. От медперсонала присутствовал врио главного врача Анатолий Робак, главный внештатный пульмонолог Курганской области Вера Косолапова, врач Светлана Уманская.

В Курганскую область прибыли 22 врача военной медицинской службы. Военные медики 30 октября обсудили с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, как будут помогать региону в борьбе с коронавирусом. Они будут работать в медучреждениях Кургана, Шадринска и в нескольких центральных районных больницах.

Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе. С 28 октября в Курганскую область на помощь в борьбе с коронавирусом начали приезжать медработники из других регионов. В том числе в область приехала группа военных медиков, всего их будет 32 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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