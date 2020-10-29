В Курганскую область приехали медики из разных регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Военные медики 30 октября обсудили с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, как будут помогать региону в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Вадим Шумков обсудил вопросы оказания помощи пациентам с COVID-19 с военными медиками, прибывшими в Курган», — рассказали в пресс-службе. Во время работы в регионе они поделятся своим опытом с коллегами и сами будут лечить пациентов.

Медики будут работать в медучреждениях Кургана, Шадринска и в нескольких центральных районных больницах. «Мои предложения — медицинскую помощь оказывать по мере возможности учреждениям, которые мы согласуем, а организационно-консультативную помощь объединить», — предложил на встрече старший группы прикомандирования Алексей Сигидаев.

Ранее курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе. С 28 октября в Курганскую область на помощь в борьбе с коронавирусом начали приезжать медработники из других регионов. В том числе в область приехала группа военных медиков, всего их будет 32 человека.