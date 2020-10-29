Текслер продлил карантин в Челябинской области

Алексей Текслер подписал документ о продлении карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса до 15 ноября. Соответствующее постановление подписал глава региона 30 октября.

«Согласно документу, режим повышенной готовности продлен со 2 до 15 ноября 2020 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Большая часть ограничений, введенных из-за COVID-19, в регионе снята. Режим повышенной готовности сохраняется для того, чтобы работающие пенсионеры возраста 65+ могли продлевать больничные. В регионе также продолжает действовать обязательный масочный режим.

Режим повышенной готовности был введен в Челябинской области в начале пандемии и неоднократно продлевался. В данный момент обсуждался вариант с продлением карантина до конца ноября, но решили снова ограничиться двумя неделями. С начала пандемии в регионе произошло 20 113 случаев заражения, сейчас лечение проходят 4490 южноуральцев.