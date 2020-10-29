Спикер гордумы Перми оспорит свою отставку в суде

Спикер гордумы Перми Юрий Уткин обжалует свою отставку в суде. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал источник в политтусовке города. По его мнению, это стало понятно из речи Уткина перед тем, как депутаты проголосовали «за» по вопросу прекращения его полномочий на посту спикера.
«Думаю, что он будет судиться. Перед голосованием Уткин взял слово и привел ряд аргументов, отмечая, что депутаты действуют не по регламенту. По сути, эти же аргументы скорее всего и лягут в основу его искового заявления», — пояснил инсайдер. Получить комментарий Уткина по телефону не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
В аппарате гордумы Перми URA.RU уточнили, что у спикера есть 10 дней на то, чтобы подписать документы, рассмотренные думой на пленарном заседании. «Пока проект решения, принятый депутатами, председатель гордумы Перми не подписал», — пояснили в аппарате думы. Ранее там же отметили, что, если в течение 10 дней с момента принятия документа думой спикер его не подпишет, депутаты имеют право обратиться в суд и прокуратуру по поводу бездействие председателя.
В минувший вторник депутаты гордумы Перми выразили вотум недоверия действующему спикеру. По мнению большинства депутатов, Уткин «плохо справляется со своей работой, не учитывает интересы депутатов, разрушает принципы и наработки, сложившиеся в думе».
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