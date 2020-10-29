Губернатор Куйвашев вмешался в протест таксистов в Екатеринбурге

Установка защитных экранов в такси и общепите нужна, чтобы снизить риски заражения COVID-19 и не ограничивать работу бизнеса. Об этом сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Знаю, что не всем понравилось это нововведение <…>. Но хочу повториться, что сегодня мы стараемся найти золотую середину, чтобы полностью не ограничивать работу бизнеса», — написал Куйвашев. По его словам, защитные экраны нужны для защиты не только пассажиров, но и водителя. Губернатор подчеркнул, что таксисты во время работы могут контактировать с несколькими десятками пассажиров, а после этого общаются с семьей и друзьями.
Он отметил, что на следующей неделе запланирована еще одна встреча водителей с министром транспорта. Глава региона заявил, что компании, предоставляющие услуги такси готовы к новым мерам и он за это благодарен.
Ранее администрация Свердловской области потребовала установить в машинах такси защитные экраны. Таксисты устроили митинг возле мэрии. Председатель Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук рассказал, что агрегаторы не понимают, где покупать эти перегородки и из какого материала они должны быть сделаны. Он подчеркнул, что рынок такси требует ясности от властей.
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