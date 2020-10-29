29 октября 2020
28 октября 2020

Депутат думы ХМАО попал в больницу из-за коронавируса. «Думал, что света больше не увижу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружная конференция Общероссийского народного фронта. Сургут, елишев сергей
Депутат думы ХМАО Сергей Елишев (слева) на себе ощутил всю тяжесть коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат думы ХМАО Сергей Елишев попал в больницу с 30-процентным поражением легких из-за заражения коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил сам парламентарий.

Депутат рассказал, что первые несколько дней болезни предполагал, что подцепил обычную ОРВИ. Однако самочувствие только ухудшалось, а температура начала повышаться. В итоге пришлось вызывать скорую. «Врачи приехали, температура 39,9. Мне говорят, чтобы я собирался в больницу. Решил выпить воды и на кухне понял, что теряю сознание, дыхание уменьшается. Думал, что все, света больше не увижу. Ну, медики меня подхватили, вкололи анальгин и привезли в больницу», — описал ситуацию Елишев.

Сейчас парламентарий лежит в ковидном госпитале в Сургутской окружной клинической больнице. У него почти 30-процетное поражение легких. Но он отмечает положительную динамику в самочувствии. «Вижу, что много лежит молодых ребят. Спортсмены, борцы, а тем не менее, и они тоже заболевают. Поэтому на личном примере убедился, как важно во время эпидемии ограничивать контакты и соблюдать правила предосторожности», — добавил депутат окружной думы.

Ранее URA.RU сообщало, как другие югорские политики лечились от коронавируса. У них процесс выздоровления занимал в среднем две недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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