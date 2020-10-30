Патрушев заявил о вербовке подростков в РФ исламскими радикалами

Радикальные исламские фундаменталисты активизировали работу по вербовке молодых людей в России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.
«В целях вовлечения молодежи в противоправную деятельность активизирована работа по принятию ислама лицами, не относящимися традиционно к народностям мусульманской культуры», — цитирует пресс-служба Совбеза Патрушева. Он подчеркнул, что в особую группу риска входит молодежь из числа мигрантов. По мнению Патрушева, основными причинами, которые способствуют распространению подобной идеологии, являются проблемы с получением образования, воспитания и безработица. Также секретарь Совбеза подчеркнул, что позиции в России пытаются укрепить экстремистские объединения, среди которых — запрещенные в РФ «Свидетели Иеговы» и «Международная церковь саентологии».
Секретарь Совбеза отметил, что за текущий год в Центральном федеральном округе было предотвращено пять терактов, три из них готовились в общественных местах, пишет агентство Nation News. Патрушев призвал руководителей регионов усилить контроль за соблюдением требований антитеррористической защищенности объектов, передает телеканал 360.
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