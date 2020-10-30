Дети боятся ходить в школу из-за своего одноклассника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Третьеклассник из Екатеринбурга, который держит в страхе своих одноклассников, стал героем программы «Гражданская оборона» на «Первом канале». Как заявили ведущие, их главной целью было рассказать о проблеме на всю страну, чтобы власти города обратили внимание на ситуацию.

Родители детей школы №74 пожаловались на то, что один из учеников уже третий год изводит учителей и своих одноклассников. Мальчик срывает уроки, бьет и оскорбляет других детей. Как заявила мать одноклассницы мальчика Анна, из-за него дети боятся ходить в школу. «На него писали заявление в полицию, однако после этого он стал еще озлобленнее», — рассказала женщина. От класса отказались уже четыре учителя.

Третьеклассника воспитывает его бабушка. Мать ребенка умерла, когда ему было пять месяцев, отец сидит в тюрьме, несколько лет назад умер его дед. «Ребенок живет на таблетках, без них он не справляется с поведением», — рассказала опекун мальчика. У ребенка диагностированы гипердинамическое расстройство детства, синдром гиперактивности с дефицитом внимания и общее недоразвитие речи третьего уровня. Психиатр Сергей Нурисламов подчеркнул, что с годами эти проблемы обострятся и перерастут в психиатрическую болезнь.

«Ребенок не совсем здоров, к нему должна быть жалость», — считает его бабушка. Однако родители его одноклассников настаивают на том, чтобы мальчика отправили в коррекционную школу. Опекун третьеклассника считает, что своим агрессивным поведением мальчик реагирует на недоброжелательное отношение одноклассников. То, что сверстники плохо общались с ребенком, подтвердила и его первая учительница.

Родители одноклассников проблемного ребенка заявили, что директор школы Екатерина Кожевникова не вмешивается конфликт. Однако в разговоре с корреспондентом «Первого канала» директор опровергла эти данные и заявила, что намерена наладить контакт с бабушкой ребенка и изменить ситуацию. В мэрии Екатеринбурга о конфликте в школе №74 не знали — пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов посоветовал корреспонденту написать официальный запрос. «До этой программы ни в школе не пошевелились, ни в министерстве образования», — заявил ведущий программы Влад Чижов и выразил надежду, что ситуация изменится.