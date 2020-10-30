Российские зрители назвали героя кинокартины «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгера самым страшным персонажем фильмов ужасов. Об этом свидетельствуют данные опроса Кино Mail.ru.
«На втором месте рейтинга персонажей, которых больше всего боятся зрители, оказался жуткий клоун Пеннивайз из серии фильмов „Оно“», — сообщают авторы опроса. Отмечается, что женщины, в отличии от мужчин, поставили этого персонажа на первую строчку. Тройку самых пугающих киногероев занял Джиперс Криперс из одноименной трилогии. Далее в списке расположились Самара Морган из «Звонка» и Ганнибал Лектер из «Молчания ягнят».
Ранее эксперты Broadbandchoices провели эксперимент, в ходе которого определили самый страшный фильм ужасов за всю историю кино, передает телеканал 360. По результатам исследования им оказался «Синистер» 2012 года, а на втором месте оказался «Астрал» 2010 года. По данным MEGOGO, американский фильм 2011 года «Заражение» стал самым популярным во время самоизоляции.
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