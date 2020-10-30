30 октября 2020

Минздрав РФ ограничил время приема больных в поликлинике

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Верхняя Пышма, прием у врача
Врачам ограничивают время на прием пациентов Фото: Нина Калинина © URA.RU

Министерство здравоохранения РФ своим приказом установило нормы приема пациентов врачами. В список попали пять специалистов, каждому из них на осмотр и назначение больному выделено от 20 до 35 минут.

В приказе установлено, что инфекционист должен уделить пациенту на амбулаторном приеме 20 минут, онколог — 23 минуты, пульмонолог и хирург — по 26 минут, фтизиатр — 35 минут. сообщает «Российская газета». При этом на профилактический прием у фтизиатра отводится 80—90% указанного времени, у других специалистов — 60—70%.

В Минздраве отмечают, что при необходимости врач имеет право превысить указанное время при осмотре больного. Нормативы же нужны для того, чтобы решить вопросы планирования и финансовой составляющей работы медучреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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