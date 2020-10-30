30 октября 2020

Православные пикетировали Хэллоуин-вечеринку в Екатеринбурге. «У русских нет такого праздника!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Оппоненты сперва чуть не подрались, но потом стали общаться Фото: Иван Попов

Православные активисты пикетировали вечеринку в честь Дня всех святых, проходившую в одном из баров в центре Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали участники акции. Один из них встал рядом со входом в заведение, держа плакат с надписью «У русских нет праздника Хэллоуин», а его товарищи пытались донести эту мысль до тех, кто шел на вечеринку.

Поначалу православных активистов встретили в штыки. «Когда наш человек разворачивал баннер, из клуба выбежал охранник и попытался напасть на него, но ребята отреагировали — он испугался и ушел», — рассказал Иван Попов, участник Уральского право-консервативного движения, которое организовали акцию.

Однако постепенно к протестующим привыкли — участники вечерники охотно фотографировались в костюмах на фоне плаката и обсуждали с пикетчиками праздники в США и России. «Мы говорили, что против насаждения чуждых нам ценностей и проводили разъяснительную работу — говорит Попов. — Люди интересовались, некоторые поддержали нас».

Когда пикетчик разворачивал баннер, едва не произошла стычка с охраной бара
Фото: Иван Попов
Руководитель Уральского право-консервативного движения Андрей Кузьминский
Фото: Иван Попов
Но постепенно оппоненты привыкли друг к другу
Фото: Иван Попов
Участники вечеринки стали фотографироваться рядом с пикетчиком
Фото: Иван Попов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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