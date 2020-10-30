Оппоненты сперва чуть не подрались, но потом стали общаться Фото: Иван Попов

Православные активисты пикетировали вечеринку в честь Дня всех святых, проходившую в одном из баров в центре Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали участники акции. Один из них встал рядом со входом в заведение, держа плакат с надписью «У русских нет праздника Хэллоуин», а его товарищи пытались донести эту мысль до тех, кто шел на вечеринку.

Поначалу православных активистов встретили в штыки. «Когда наш человек разворачивал баннер, из клуба выбежал охранник и попытался напасть на него, но ребята отреагировали — он испугался и ушел», — рассказал Иван Попов, участник Уральского право-консервативного движения, которое организовали акцию.

Однако постепенно к протестующим привыкли — участники вечерники охотно фотографировались в костюмах на фоне плаката и обсуждали с пикетчиками праздники в США и России. «Мы говорили, что против насаждения чуждых нам ценностей и проводили разъяснительную работу — говорит Попов. — Люди интересовались, некоторые поддержали нас».

Когда пикетчик разворачивал баннер, едва не произошла стычка с охраной бара Фото: Иван Попов

Руководитель Уральского право-консервативного движения Андрей Кузьминский Фото: Иван Попов

Но постепенно оппоненты привыкли друг к другу Фото: Иван Попов

Участники вечеринки стали фотографироваться рядом с пикетчиком Фото: Иван Попов