Православные активисты пикетировали вечеринку в честь Дня всех святых, проходившую в одном из баров в центре Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали участники акции. Один из них встал рядом со входом в заведение, держа плакат с надписью «У русских нет праздника Хэллоуин», а его товарищи пытались донести эту мысль до тех, кто шел на вечеринку.
Поначалу православных активистов встретили в штыки. «Когда наш человек разворачивал баннер, из клуба выбежал охранник и попытался напасть на него, но ребята отреагировали — он испугался и ушел», — рассказал Иван Попов, участник Уральского право-консервативного движения, которое организовали акцию.
Однако постепенно к протестующим привыкли — участники вечерники охотно фотографировались в костюмах на фоне плаката и обсуждали с пикетчиками праздники в США и России. «Мы говорили, что против насаждения чуждых нам ценностей и проводили разъяснительную работу — говорит Попов. — Люди интересовались, некоторые поддержали нас».
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