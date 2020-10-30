30 октября 2020

Армения и Азербайджан достигли важного соглашения по Карабаху

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Степанакерта. Нагорный Карабах, печка, готовка еды, буржуйка
Итоги переговоров по Нагорному Карабаху: стороны готовы прекратить огонь по мирному населению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ходе переговоров в Женеве главы МИД Армении и Азербайджана пришли к соглашению не целиться в мирное население и невоенные объекты. Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ.

«Стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в официальном заявлении группы, которое приводит Telegram-канал «Sputnik Армения». Стороны также договорились активно участвовать в сборе останков и обмену ими на поле боя. Армения и Азербайджан пообещали выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе начались активные боевые действия. Принадлежность территории оспаривают Азербайджан и Армения. Стороны регулярно сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Трижды Баку и Ереван договаривались о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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