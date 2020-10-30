В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в России

В большинстве регионов России зима прогнозируется теплой, однако периодически некоторые районы будут оказываться во власти сильных морозов. Прогноз на предстоящую зиму дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы», — рассказал ТАСС Вильфанд. По словам руководителя Гидрометцентра, зимой температура выше нормы будет наблюдаться в европейской части России, в северной половине Западной Сибири, а также в Красноярском крае и Якутии.
Январь и февраль для большинства регионов России также будут относительно теплыми. Вильфанд отметил, что в январе температура в большинстве регионов страны будет держаться около нормы, а на южной территории европейской части — выше нормы. Повышенная температура в феврале прогнозируется на всей европейской части страны. «На остальной территории России температура преимущественно будет около нормы, но на положительном фоне», — отметил метеоролог.
Ранее Вильфанд спрогнозировал, что в Москве снег выпадет не раньше 27—30 ноября. Особенно теплым последний месяц осени ожидается в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, на севере Красноярского края.