30 октября 2020

Росстат заявил о росте пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
По данным статистического ведомства пенсии за год увеличились 5,8% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По данным Росстата в сентябре средний размер назначенных пенсий вырос на 5,8% в годовом выражении и составил 15 018 рублей. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение России», опубликованном на официальном сайте ведомства.

«В сентябре 2020 года средний размер назначенных пенсий составил 15 018 рублей и по сравнению с сентябрем 2019 года увеличился на 5,8%», — указано в докладе. Уточняется, что по сравнению с августом этого года средний размер назначенных пенсий в сентябре вырос на 0,2%. В январе—сентябре 2020 года пенсии выросли на 2,7% в годовом выражении, пишет RNS.

Ранее Минфин России выступил против индексаций пенсий работающим пенсионерам. В ведомстве отметили, что неработающие пенсионеры больше нуждаются в поддержке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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