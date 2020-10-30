Россияне не чувствуют уверенности в завтра и не строят планы

Почти половина россиян (49%) не чувствует уверенности в завтрашнем дне, еще больше (68%) говорят, что сейчас не лучшее время для планирования будущего. Это следует из результатов опроса о планах на будущее, который проводил Фонд общественного мнения (ФОМ).
«Уверены в завтрашнем дне 45% респондентов. 68% участников опроса считает, что сегодняшняя ситуация в стране не благоприятна для того, чтобы строить планы на будущее. Обратной точки зрения придерживаются меньше четверти россиян — 24%», — пишет РБК со ссылкой на исследование.
В фонде отметили, что чаще других о неблагоприятной обстановке в стране высказывалась молодежь. Речь шла об отсутствии стабильности и уверенности в завтрашнем дне (19%), об эпидемии коронавируса (18%), о росте безработицы и низких зарплатах (11%), а также об экономических проблемах, действиях властей и инфляции (8%). Опрос проводился 9—11 октября по телефону среди тысячи человек в возрасте старше 18 лет.
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