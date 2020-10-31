Назван главный плюс победы Байдена на выборах в США для России

Независимо от того, кто станет президентом США, антироссийская политика останется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победа демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США 3 ноября не улучшит отношений с Россией. Однако новый президент будет более последовательным и понятным, чем нынешний американский лидер Дональд Трамп, поделился с URA.RU эксперт по политике США Станислав Бышок.

«Риторика и практика Байдена, в отличие от Трампа, будут едины. Он критически относится к России и продолжит санкционную политику с РФ. Но говорить, что с Байденом отношения США и России ухудшатся, тоже не приходится. Он воспринимается как президент статуса-кво, то есть как президент, который начнет с того, где закончил [экс-президент Барак] Обама в 2016 году», — ожидает политолог.

Бышок напомнил, что слова Трампа и его действия по отношению к России расходятся. С одной стороны, президент дружественно отзывается о РФ и обещает наладить с ней отношения. Но с другой стороны, на Трампа давит истеблишмент [политическая элита]. «В американских элитах есть консенсус, что Россия — это не друг и с ней нужно вести себя жестко независимо от того, кто президент — республиканец или демократ», — объяснил Бышок.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября. Предвыборная кампания сопровождалась скандальными высказываниями как Трампа, так и Байдена. Последний даже назвал Россию самой большой угрозой для Америки, сообщает VSE42.Ru. Политологи предсказывают США гражданскую войну после выборов. Также есть версия, что Байден будет человеком, который лишь формально займет пост президента США, пишет агентство Nation News.