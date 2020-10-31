Курс доллара достигнет 120 рублей к августу 2021 года. Это произойдет, если на президентских выборах в США победит демократ Джозеф Байден, а его партия будет иметь большинство в сенате. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
Собеседник агентства отметил, что американский сенат пока еще контролируется республиканцами. Именно это позволило действующему президенту США Дональду Трампу избежать импичмента, уточнил Голубовский. Однако, отметил он, в палате представителей США большинство уже принадлежит демократам.
«Будут санкции против государственного долга России, против корпоративного долга. Мне кажется, что в самом жестком варианте: ни одно российское юрлицо не сможет разместить ни одну долговую бумагу. То есть ни правительство не сможет занять, ни госкорпорации. Долги придется просто погашать. Иностранцев вытряхнут из ОФЗ (Облигации федерального займа- прим.ред.). Там их сидит процентов 30 или поменьше. Если эти 30% одним махом будут уходить с рынка государственного долга, значит доходность подскочит на 3-4%, а курс доллара будет в районе от 105 до 120 рублей», — сказал URA.RU Голубовский.
«У нас очень часто в августе, в сентябре какие-то экстремумы получаются на валютном рынке. Поэтому если весной начнется давление на нас, допустим в апреле… Апрель, как правило, месяц хороший с точки зрения валютной выручки, там курс будет стабилен, но летом, к августу, он будет падать и долетит до дна за квартал», — считает финансовый аналитик.
Выборы президента в США пройдут 3 ноября. Предвыборная кампания сопровождалась скандальными высказываниями как Трампа, так и Байдена. В иностранных СМИ считают, что Россию ждет новый пакет санкций, если на выборах победит кандидат от демократической партии Байден, пишет «Ридус».
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