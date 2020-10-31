Путин обеспечил карьеру всех будущих президентов РФ

Российский лидер Владимир Путин обеспечил будущим экс-президентам РФ дополнительную опцию при выборе политической карьеры после ухода с поста главы государства. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил руководитель совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя поправку Путина, дающую возможность экс-президентам РФ стать сенаторами пожизненно.
«Система дает возможные опции для президента РФ. Просто различные опции для фиксации уникального статуса экс-президента РФ. Речь, скорее, об облаке возможностей, которые для президента расширяются», — объяснил Кузнецов корреспонденту агентства. Он добавил, что это не значит, что действующий президент РФ Владимир Путин, который внес соответствующий законопроект, воспользуется возможностью стать пожизненным сенатором.
Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев в беседе с URA.RU отметил, что человек с опытом работы президента страны может помочь сенаторам с решением многих вопросов. «Сенат — это не самое худшее место (для экс-президента — прим. ред.), потому что человек с опытом работы на посту президента вполне обладает знанием и профессионализмом для того, чтобы помочь сенаторам принимать нужные решения. Что касается того, чтоб его (бывшего президента — прим. ред.) кто-то куда-то выбирал, это будет, конечно, смешно и кощунственно, чтобы он какие-то перевыборы проходил. Лучше, конечно, если он будет пожизненным членом сената», — подчеркнул политолог.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект федерального закона о формировании Совета Федерации, передает Life. Одним из основных положений документа стало то, что бывший президент может стать сенатором в течение трех месяцев пожизненно после ухода с поста главы государства. При этом у него сохраняются «президентские» социальные гарантии.
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