Путин внес в Госдуму закон о формировании Совета Федерации

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании Совета Федерации. Об этом сообщили в комитете нижней палаты парламента по строительству и законодательству.
«Сегодня в Государственную думу президентом внесен очередной пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений Конституции», — приводит слова председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова ТАСС. Он добавил, что президентом была создана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации и поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС РФ». Согласно документу:
- Экс-президент может стать сенатором пожизненно в течение трех месяцев после отставки. Например, если зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в течение трех месяцев после вступления закона в силу не подаст соответствующее заявление, то он уже не сможет стать сенатором как экс-президент. При этом ему сохраняются все «президентские» социальные гарантии.
- Президент может назначить 30 членов Совета Федерации, причем семь из них — пожизненно, говорится в законопроекте.
- Ликвидируется институт приостановления военной и иной службы в случае избрания депутатом и/или сенатором, то есть избранный военнослужащий должен будет уволиться со службы.
- Губернаторы смогут назначить сенатором депутата, избранного не только по партийным, но и по одномандатным спискам.
- Путин расширяет исключения для ценза оседлости, кроме генералов и дипломатов (имеющий соответствующий чин). Становиться сенаторами без ценза оседлости смогут лица, имеющие классный чин действительного государственного советника 1 класса (аналог генерал-полковника).
- Путин расширил ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности: сенаторами не смогут стать граждане, имевшие судимости по ряду преступлений средней тяжести. Также вводятся ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости — 15 лет в случае особо тяжких преступлений, 10 лет при тяжких преступлениях и 5 лет — при преступлениях средней тяжести.
В сентябре президент Путин внес в Госдуму законопроект о новом способе формирования правительства. Глава государства сможет увольнять любого члена кабмина без роспуска правительства.
Подписывайтесь на URA.RU в