В РФ изменилась процедура оформления детских пособий

Россиянам упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 1 ноября в России малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится на сайте правительства России.

Там напомнили, что ежемесячные пособия, о которых идет речь, были введены указом президента РФ Владимиром Путиным с 1 января 2020 года. Сами выплаты, предназначенные семьям с низкими доходами, начались с 1 июня. Из размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей — это около 5,5 тысяч рублей на одного ребенка. Оформить пособие можно в МФЦ или на портале госуслуг.