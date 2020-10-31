Новые правила оформления ДТП создадут сложности для водителей

С 1 ноября в России появилась возможность оформлять ДТП по европротоколу без участия ГИБДД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пострадавшие при ДТП, оформленном по европротоколу, не смогут взыскать компенсацию с виновника аварии и страховой компании, если сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Об этом минусе оформления электронного извещения ДТП в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета по защите прав автовладельцев, резидент федерация автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

С 1 ноября в России появилась возможность оформлять ДТП без пострадавших в приложении без участия ГИБДД. Так называемый европротокол уже действует во многих странах, но в РФ он год назад был введен в качестве эксперимента в нескольких регионах, напоминает RNS . «Есть порог в 100 тысяч рублей. И если денег не хватит, то переоформить ДТП нельзя. С виновника взыскать [компенсацию] нельзя. Прекращаются все притязания к страховым компаниям. А ведь могут быть случаи, что при диагностике под бампером найдется какой-нибудь поврежденный проводок за миллион», — сообщил Форманчук.

Планировалось, что порог компенсации по европротоколу будет 400 тысяч. Но против этого выступают страховые компании. «Страховщики считают водителей жуликами, якобы с ГАИ надежнее оформлять ДТП. Но в ГИБДД уже давно говорят: мы не хотим выезжать на ДТП без пострадавших. Это дело водителей и страховых компаний. Поэтому во многих городах России сократили бригады ГИБДД по дорожным авариям», — подчеркнул автоэксперт.

Второй проблемой председатель комитета по защите прав автовладельцев назвал то, что оформить европротокол можно только по ОСАГО. Но, по статистике, половина машин в России ездят без таких полисов, сказал Форманчук. По его словам, изменить это смогут депутаты Госдумы, одобрив соответствующие поправки.