Водителям в РФ разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

Автовладельцы во всех регионах России с 1 ноября могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии вместо бумажного. Вызывать для этого сотрудников ГИБДД не нужно.
«Электронное извещение равноценно традиционному бумажному, однако его можно оформить лишь в том случае, если в аварии участвовали только два автомобиля, отсутствуют пострадавшие и не причинен ущерб третьим лицам», — передает
Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» стартовал осенью 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, а также в Татарстане, сообщает «Национальная служба новостей». В Госдуме считают, что электронный европротокол не подходит для регионов с низкой платежеспособностью населения.
Ранее URA.RU делало подборку новых законов и правил, которые будут действовать в России с 1 ноября. Многие из них коснутся водителей и семей с детьми.
Подписывайтесь на URA.RU в