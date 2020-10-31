31 октября 2020

Водителям в РФ разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием 31 телеканала. Челябинск, дпс, дтп, полиция, авария, 31канал
С 1 ноября водителям можно не вызывать ГИБДД, чтобы оформить ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автовладельцы во всех регионах России с 1 ноября могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии вместо бумажного. Вызывать для этого сотрудников ГИБДД не нужно.

«Электронное извещение равноценно традиционному бумажному, однако его можно оформить лишь в том случае, если в аварии участвовали только два автомобиля, отсутствуют пострадавшие и не причинен ущерб третьим лицам», — передает Life. Оформить ДТП можно через приложение «Помощник ОСАГО». Опция доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» стартовал осенью 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, а также в Татарстане, сообщает «Национальная служба новостей». В Госдуме считают, что электронный европротокол не подходит для регионов с низкой платежеспособностью населения.

Ранее URA.RU делало подборку новых законов и правил, которые будут действовать в России с 1 ноября. Многие из них коснутся водителей и семей с детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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