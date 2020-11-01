Вирусолог объяснил, помогают ли очки защититься от коронавируса

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Ношение очков не так принципиально для защиты от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ношение очков не так принципиально при защите от коронавируса, как средства индивидуальной защиты, потому что заражение через слизистую глаза — самый сложный способ передачи вируса. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал профессор, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

Ранее биолог из Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов со ссылкой на китайских ученых рассказал, что среди люди в очках в пять раз реже заражаются коронавирусом. Такая тенденция явно прослеживается именно в Китае, где более 80% людей с плохим зрением выбирают очки, а не линзы, передает телеканал 360. По словам ученого, среди зараженных коронавирусом при этом только 10% носят очки.

«Заражение через слизистую глаз возможно, но я бы этого не ожидал с учетом того, что слизистая глаз защищена неспецифическим иммунитетом», — высказался Чепурнов. Он пояснил, что на слизистой глаза есть, например, лизоцимы — ферменты, которые призваны бороться с посторонними бактериями и вирусами.

Профессор объяснил, что логика в заключении китайских ученых есть, так как можно предположить, что «слизистая глаз является значимым контактным эпидемиологическим моментом». При этом России стоит провести собственное исследование на эту тему и прийти к какому-то выводу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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