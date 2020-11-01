Врачи раскрыли неожиданную группу риска заражения коронавирусом

Любые формы вегетарианства приводят к снижению иммунитета на фоне дефицита витаминов, считает врач Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Залогом крепкого иммунитета и хорошего самочувствия является разнообразное, полноценное и регулярное питание. Таким образом, люди, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, формируют в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и высокому риску заражения коронавирусом, заявляют врачи в Международный день вегана.

«При отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов», — пояснила врач эпидемиолог Ольга Ненастина в интервью РИА «Новости». По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.

Продукты животного происхождения — важные источники витаминов, которые не могут синтезироваться самостоятельно и должны поступать в организм с пищей. При этом у людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, может развиться сахарный диабет, бронхиальная астма, артрит и сердечно-сосудистые заболевания из-за дефицита поступления полиненасыщенных жирных кислот, сообщает агентство Nation News.

«Чем больше стаж веганства, тем больше у человека будет снижен иммунитет», — говорит врач-терапевт Елена Тихомирова. По ее словам, «лучшее, что может сделать веган — это перестать им быть».