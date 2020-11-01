В России рекордно выросло число заболевших коронавирусом

За сутки в России коронавирусом заразились 18 665 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России по данным на 1 ноября выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее было 18 140 новых заболевших.

«За последние сутки в России выявлено 18 665 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — передает оперштаб. Из больниц выписаны 10 259 человек. Скончались 245 больных.

Лидером по заболеваемости коронавирусом остается Москва — в столице России за сутки заразился 5261 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург с 896 случаями коронавируса. Тройку лидеров замыкает Московская область — 545 случаев COVID-19.

В регионах УрФО первое место по заражениям по-прежнему занимает Свердловская область — 275 новых случаев. Далее идет ХМАО — 194 заражений. Чуть меньше — в ЯНАО, там выявили 185 новых случаев инфекции. Также коронавирус нашли у 170 человек в Пермском крае, у 164 — в Челябинской области и у 151 человек — в Тюменской области. Реже всего вирусом заражались жители Курганской области — 78 случаев COVID-19 за сутки.

Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразился 1 636 781 человек, 1 225 673 из них выздоровели. Скончались от инфекции 28 235 пациентов.

Пик заболеваемости коронавирусом в РФ ожидается 12 ноября, когда суточный прирост новых пациентов превысит 19 тысяч. А спад эпидемии COVID-19 прогнозируется весной 2021 года, передает «Пятый канал» со ссылкой на Роспотребнадзор.