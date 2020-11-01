В Мытищах прогремел взрыв. Известно об одном погибшем

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Клипарт. Магнитогорск, гаражи, боксы, кооператив
Взрыв произошел в гаражном кооперативе Фото: Илья Московец © URA.RU

В гаражном кооперативе в Мытищах (Московская область) произошел взрыв. Один человек скончался, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Московской области поручила провести проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в гаражном кооперативе», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. По официальной информации, один человек погиб и несколько пострадали.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Также на место взрыва прибыли специальные службы и городской прокурор Андрей Гвоздев. Из-за взрыва обрушилось 50 квадратных метров построек. Под завалами могут быть три человека, передает агентство Nation News. Взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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