В гаражном кооперативе в Мытищах (Московская область) произошел взрыв. Один человек скончался, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Прокуратура Московской области поручила провести проверку в связи с произошедшим хлопком газовоздушной смеси в гаражном кооперативе», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. По официальной информации, один человек погиб и несколько пострадали.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Также на место взрыва прибыли специальные службы и городской прокурор Андрей Гвоздев. Из-за взрыва обрушилось 50 квадратных метров построек. Под завалами могут быть три человека, передает агентство Nation News. Взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.
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