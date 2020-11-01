Россиянам могут компенсировать стоимость коммуналки за некачественные услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне могут сэкономить на счетах за коммунальные услуги, если смогут задокументировать, что услуги ЖКХ были предоставлены некачественно. Таким советом с URA.RU поделился член Общественного совета при Минстрое РФ Алексей Макрушин.

«Если у вас течет ржавая вода или вместо горячей воды холодная, или еще что-то происходит, то вам необходимо обращаться в диспетчерскую и документировать факт предоставления некачественной услуги. После того, как факт предоставления некачественной услуги задокументирован уже возникает возможность получить какую-то компенсацию», — объяснил собеседник агентства.

Макрушин отметил, что компенсация за предоставление коммунальных услуг может быть небольшой. «Плата за коммунальные услуги у нас не велика, и в этом смысле компенсация за нарушения тоже совершенно незначительная. Если посмотреть на стоимость этих услуг, допустим в течение суток предоставлялась услуга с каким-то нарушением. А эта услуга обходится в достаточно небольшую сумму. Понятно, что вся эта работа по выяснению обстоятельств может не стоит свеч. С другой стороны нарушения иногда бывают вполне системными на протяжении многих дней, и даже месяцев. Здесь уже совершенно иная ситуация», — сказал член Общественного совета при Минстрое РФ.

С 7 ноября в России можно будет снизить плату за коммунальные услуги, если их предоставляли некачественно или с непозволительными перерывами. Расходы, понесенные ресурсоснабжающими организациями, придется компенсировать управляющим компаниям, передает телеканал 360.