Иммунолог заявил, что в России нет качественных вакцин от гриппа

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Особого выбора вакцин в сезон гриппа нет, отметил Николай Крючков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На данный момент на российском рынке нет качественных вакцин от гриппа. Об этом заявил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков.

«Особого выбора вакцин, как обычно это бывает в сезон гриппа, сейчас нет. Сейчас меньшее количество вакцин, и, в частности, некоторые наилучшие вакцины сейчас, скажем так, отсутствуют на рынке», — сказал Крючков в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что в настоящее время сложно достать хорошую вакцину от гриппа.

Ранее сообщалось, что специалисты научного центра «Вектор» разрабатывают единую вакцину от коронавируса и гриппа. Актуальность вакцины обусловлена тем, одновременное заражение гриппом и COVID значительно усугубляет течение болезни и летальность, отметил глава центра Ринат Максютов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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