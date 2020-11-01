Иммунолог заявил, что в России нет качественных вакцин от гриппа

На данный момент на российском рынке нет качественных вакцин от гриппа. Об этом заявил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков.
«Особого выбора вакцин, как обычно это бывает в сезон гриппа, сейчас нет. Сейчас меньшее количество вакцин, и, в частности, некоторые наилучшие вакцины сейчас, скажем так, отсутствуют на рынке», — сказал Крючков в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что в настоящее время сложно достать хорошую вакцину от гриппа.
Ранее сообщалось, что специалисты научного центра «Вектор» разрабатывают единую вакцину от коронавируса и гриппа. Актуальность вакцины обусловлена тем, одновременное заражение гриппом и COVID значительно усугубляет течение болезни и летальность, отметил глава центра Ринат Максютов.
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