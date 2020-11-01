Россиянина с коронавирусом отказались лечить от инсульта

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Поездка Алексея Текслера в областной центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, койки, палата, эпидемия, врачи, больница, медики, центр онкологии и ядерной медицины, коронавирус
Врачи Калужской больницы отказались госпитализировать мужчину из-за положительного теста на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Врачи Калужской больницы отказались госпитализировать местного жителя Юрия К., прибывшего с подозрением на инсульт, из-за положительного теста на коронавирус. Его отправили лечиться домой, рассказала супруга мужчины Валентина.

«Привезли с признаками инсульта в неврологическое отделение областной больницы, но анализ показал наличие COVID-19. В ковид-отделении врачи пришли к выводу, что степень заболевания недостаточна для госпитализации», — передает издание «Подъем» со ссылкой на супругу. По ее словам, пациента отправили лечиться от коронавируса домой.

Перед отправкой в коронавирусное отделение Юрий пробыл 7 часов в приемном покое. Он должен был дождаться машины скорой помощи, которая отвезет его в другую больницу. Валентина подчеркнула, что Юрия госпитализировали только на следующий день, когда районный врач выписал соответствующее направление.

Ранее гендиректора Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что инсульт повышает риск появления осложнений при коронавирусе, передает «Пятый канал». Вероятность умереть при этом заболевании также возрастает.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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